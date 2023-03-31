CHP yandaşı mangır medyadan YSK üyelerine tehdit! Önce Fatih Portakal sonra Can Ataklı: Kendilerine ateşe attılar, durumları kötü





Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP yandaşı mangır medya aktörleri tehdit dilinde vites yükseltti.



Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.



YSK ÜYELERİNE TEHDİT

YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.



Ataklı şu ifadeleri kullandı;



Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü.

Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal da YSK üyelerini hedef göstermişti.

diyerek üstü kapalı göndermelerde bulunan Portakal,demişti.