CHP yandaşı mangır medyadan YSK üyelerine tehdit! Önce Fatih Portakal sonra Can Ataklı: Kendilerine ateşe attılar, durumları kötü

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye bu süreçte 7'li koalisyon ve yandaşı medyanın kirli algı operasyonları ve tehdit diline maruz kalıyor.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon ortaklarından aldığı şartlı 'evet' ile adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'na ilk destek PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi, HDPKK aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.
Kandil'deki elebaşları da 7'li koalisyona methiyeler düzdü. PKK'nın büyükbaşlarından Duran Kalkan, "6'lı masanın önü" açık dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
ÖNCE DİPLOMA ARDINDAN 2 DÖNEM YALANI...
Bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefet yenilgiden kaçmak adına türlü entrikalardan kaçmıyor... Önce 'diploma' ardından '2 dönem' yalanına sarıldılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n aday olamayacağını iddia ettiler.
Tartışmalara son noktayı ise YSK koydu. YSK, Başkan Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel bulunmadığını duyurdu. Kesin aday listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.
OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların ise oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP yandaşı mangır medya aktörleri tehdit dilinde vites yükseltti.
Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.
YSK ÜYELERİNE TEHDİT
YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.
Ataklı şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü.
Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal da YSK üyelerini hedef göstermişti.
"AHMET YENER İSMİNİ UNUTMAYIN"
'Bu ismi unutmayın' diyerek üstü kapalı göndermelerde bulunan Portakal, "Elimizdeki anayasaya göre Erdoğan'ın aday olamayacağını anlıyoruz. YSK itirazları teker teker gözden geçirdi ve karar alındı. Ahmet Yener ismini unutmayın. Çok önemli bir isim" demişti.