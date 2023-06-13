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    • 13.06.2023 18:08
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    Nazlı Ilıcak’ın FETÖ davasında flaş karar: Kaçamayacak!

    FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin bozma kararının ardından yeniden görülen davada sanık gazeteci Nazlı Ilıcak’ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi. Heyet, sanıklar tarafından yapılan işlemlerin rutin bankacılık işlemi mi olduğu yoksa FETÖ elebaşının talimatından sonra bankayı kurtarmaya veya fonlamaya yönelik olup olmadığına ilişkin rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nazlı Ilıcak’ın FETÖ davasında flaş karar!

    FETÖ silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin haklarındaki karar 2. kez bozulan sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yapıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılanmalarına başlandı.

    DURUŞMADA YARGITAY'IN BOZMA İLAMI OKUNDU
    İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Fevzi Yazıcı, Ayşe Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada Yargıtay'ın bozma ilamı okundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, bozma ilamına uyulmasını talep etti.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI VE BERAATINI TALEP ETTİ
    Mahkeme, bozma ilamına uyulmasına hükmederek duruşmaya devam etti. Duruşmada savunma yapan sanık Ilıcak, mahkemeden yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatını talep etti. Sanık Yakup Şimşek ile Fevzi Yapıcı da savunmasında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

        RAPOR İSTENECEK
        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Heyet, sanıklar tarafından yapılan işlemlerin rutin bankacılık işlemi mi olduğu yoksa FETÖ elebaşının talimatından sonra bankayı kurtarmaya veya fonlamaya yönelik olup olmadığına ilişkin rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        DAVA SÜRECİ
        İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, yüksek mahkeme, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

        NAZLI ILICAK 8 YIL 9 AY HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI
        Sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin "anayasayı ihlal" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar veren Daire, bu sanıkların "anayasayı ihlal" suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin kanıtlanamadığını belirtmişti.
        Anayasa Mahkemesinin "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine" ilişkin kararı üzerine adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilen Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini isteyen yüksek mahkeme, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in eylemlerinin ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti. Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 Kasım 2019'da Ahmet Altan'ı, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'ı da 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırmıştı.
        Mehmet Altan'ın, cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilememesi, suç işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine yönelik hüküm kuran heyet, ''silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

        YARGITAY TARAFINDAN ONANMIŞTI
        Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Dairesine gitmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkındaki hüküm ise Yargıtay tarafından onanmıştı. Sanıkların Adalet Bakanlığına yaptığı "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş, bazı tanıklar dinlenilmeden karar verildiği için sanıklar hakkındaki hüküm bozulmuştu. Dosya yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül Temmuz 2022'de kalp krizi geçirdiği cezaevinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Altan hakkındaki beraat kararı ise onanmıştı.

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        Haberler Güncel Nazlı Ilıcak’ın FETÖ davasında flaş karar: Kaçamayacak!
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