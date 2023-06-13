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    • 13.06.2023 19:17
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    İmamoğlu Başakşehir'deki fabrika yangınına 70 saat sonra geldi! Kendisine tepki gösteren vatandaşı umursamadı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti. Yanan fabrikaya yakın iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu ise " Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur" diyerek vatandaşı umursamadı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu yanan fabrikaya 70 saat sonra geldi!

    Eski Turgut Özal Caddesi`nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

    YANGIN İNCELEME SIRASINDA İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ I VİDEO İZLE

    Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. 10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.

    Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.

    İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

        "SİZ TATİLE GİDİN"
        Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Ziyaret sırasında, yanan fabrikaya yakın başka bir iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

        Bunun üzerine İmamoğlu da "Seni duyamıyorum, bir şey mi dedin? Yakına gel, duyamıyorum seni. Gelemiyor ancak konuşuyor. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur." dedi.
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            Akyapı Ticarethane
            Haberler Güncel İmamoğlu Başakşehir'deki fabrika yangınına 70 saat sonra geldi! Kendisine tepki gösteren vatandaşı umursamadı
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