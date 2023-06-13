Başakşehir'de çıkan yangın günlerdir söndürülemedi! İşte felaketin görüntüleri

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.