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    • Yaşam
    • 13.06.2023 13:54
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    • 13.06.2023 13:54
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    Başakşehir'de çıkan yangın günlerdir söndürülemedi! İşte felaketin görüntüleri

    Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başakşehir’de fabrika yangını! Felaket devam ediyor

    Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

    BİNANIN ÖN KISMI YIKILDI
    Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

    65 SAATTİR SÜRÜYOR
    10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor.

        Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.

        Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü.

        Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Yaşam Başakşehir'de çıkan yangın günlerdir söndürülemedi! İşte felaketin görüntüleri
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