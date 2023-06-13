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    • 13.06.2023 21:29
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    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü net mesaj: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır

    Seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının asrı olacaktır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk yurt ziyaretlerini gerçekleştirdiği KKTC ve Azerbaycan'dan yurda döndü.

    Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" mesajını verdi.

    Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir" dedi.



    Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

    "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak.

    İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz.

    İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum.



    Bu vesileyle bizlere "iki devlet tek millet" şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

    Muzaffer Âli Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz"
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü net mesaj: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
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