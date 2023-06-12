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    • 12.06.2023 23:22
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    AK Parti'den İmamoğlu'na Haliç tepkisi! "Kirletme yeter"

    CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin hayata geçirip sonuçlandırdığı "Temiz Haliç" projesinin üzerine kondu. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Haliç'i biz temizledik' algısına tepki gösterek, "Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den İmamoğlu’na Haliç tepkisi!

    11 Haziran 2023 Pazar günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." paylaşımında bulundu.

    Proje üretemeyen İmamoğlu'na jet yanıt Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.

    "HALİÇ'İ LAĞIM ÇUKURU OLARAK TESLİM ALDIK"
    Beysel Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık.

    İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı.

        Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi." dedi.

        "TEK İŞİ ALGI YÖNETİMİ"
        Erdoğlu, "Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık.

        Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı.

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