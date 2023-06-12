AK Parti'den İmamoğlu'na Haliç tepkisi! "Kirletme yeter"

11 Haziran 2023 Pazar günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." paylaşımında bulundu.

Proje üretemeyen İmamoğlu'na jet yanıt Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.