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    • 19.01.2023 12:49
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    CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'yle ilişkisinde bomba detaylar: Kızı FETÖ'nün eğitim üssünden mezun oldu! Zaman ve Taraf Özel'i parlattı

    Son dakika haberi | CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ ile ilişkisine yönelik yeni belgeler ortaya çıktı. Özel'in Manisa'da eczacılık yaptığı dönemden milletvekili olma sürecine kadar FETÖ tarafından parlatıldığı, FETÖ'cü isimlerin ifadeleriyle günyüzüne çıkarken; Özel'in kızının FETÖ'nün eğitim üssü Yamanlar Koleji'nde okuduğu ve ödül aldığı, aynı zamanda Özel'in kendisine ise Zaman ve Taraf gibi FETÖ'nün yayın organları tarafından da güzellemeler yapıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li Özel’in FETÖ’yle ilişkisinde bomba detaylar

    CHP'nin Grup Başkanvekili olarak görev yapan Özgür Özel ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair yeni belgeler günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün mahrem imamlarının ifadeleriyle 2007'den bu yana örgüt tarafından parlatıldığı öğrenilen Özel'in örgütle ilişkisine dair yeni belgeler ortaya çıktı.

    KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN
    Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

    PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ
    FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

    FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA
    Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

        Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

        ÖZEL'E İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER
        Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.

        MADDİ MANEVİ DESTEK VERİLDİ
        2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti."         dedi.

        FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
        Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

        Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...

        FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
        Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.
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            Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'yle ilişkisinde bomba detaylar: Kızı FETÖ'nün eğitim üssünden mezun oldu! Zaman ve Taraf Özel'i parlattı
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