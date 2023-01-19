CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'yle ilişkisinde bomba detaylar: Kızı FETÖ'nün eğitim üssünden mezun oldu! Zaman ve Taraf Özel'i parlattı

CHP'nin Grup Başkanvekili olarak görev yapan Özgür Özel ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair yeni belgeler günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün mahrem imamlarının ifadeleriyle 2007'den bu yana örgüt tarafından parlatıldığı öğrenilen Özel'in örgütle ilişkisine dair yeni belgeler ortaya çıktı.
KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN
Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.
PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ
FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.
FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.