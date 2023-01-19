CHP'li Özgür Özel'in FETÖ'yle ilişkisinde bomba detaylar: Kızı FETÖ'nün eğitim üssünden mezun oldu! Zaman ve Taraf Özel'i parlattı

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ

FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.