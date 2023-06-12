Emine Erdoğan’ın çağrısıyla on binlerce çocuk işçinin hayatı kurtuldu

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen birçok projeye bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi için çağrı yaparak bir projeye öncülük etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dünyanın en büyük fındık alıcısı Ferrero ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında başlatılan "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk Işçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesiyle" 21 bini aşkın çocuğa ve 9 bine yakın aileye ulaşıldı. Proje kapsamda çocuklara eğitim, barınma, sanatsal faaliyetler başta olmak üzere büyüme ve korunmalarına destek verildi.