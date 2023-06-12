Emine Erdoğan’ın çağrısıyla on binlerce çocuk işçinin hayatı kurtuldu

Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), 2018'den bu yana yürüttüğü çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına öncülük etmiş, 23 Mart 2018'de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu imza töreninde, "Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrikadır! Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır" sözleriyle kurumlara çağrı yapmıştı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇOCUK İŞÇİLERE ANNE ŞEFKATİ
Olması gerektiği eğitim kurumları yerine çalıştırılarak istismar edilen çocukların haklarını korumak ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek için devletin şefkat eli çocukların üzerinde.
Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen birçok projeye bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi için çağrı yaparak bir projeye öncülük etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dünyanın en büyük fındık alıcısı Ferrero ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında başlatılan "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk Işçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesiyle" 21 bini aşkın çocuğa ve 9 bine yakın aileye ulaşıldı. Proje kapsamda çocuklara eğitim, barınma, sanatsal faaliyetler başta olmak üzere büyüme ve korunmalarına destek verildi.