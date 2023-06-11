Son dakika: Sarallar suç örgütü elebaşı Alaattin İlyas Saral İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İŞTE İSTENEN CEZALAR
İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya ve Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya kadar, sanık Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi.
İddianamede, ayrıca sanık Ahmet Cengiz Karlı için "silahla tehdit", "nitelikli yağma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 41 yıl 6 aydan 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıkların ise değişen sürelerde hapisleri talep edildi.