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    • 12.06.2023 00:21
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    Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

    Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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