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    • 10.06.2023 10:38
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    Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın sözde Musul Bölgesi Kadısı İstanbul’da yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ'a İstanbul'da ağır bir darbe vuruldu. Terör örgütünün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kritik terörist İstanbul’da enselendi

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı" Iraklı terörist İstanbul'da yakalandı.

    Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

    Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

    9 DEAŞ'LI TEÖRİST GÖZALTINA ALINDI
    Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran'da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.

    ÖRGÜTÜN KRİTİK İSMİ ÇIKTI
    Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

    Türkiye'deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt'ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı. Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

    Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.'nın, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'daki işgale yön verenler arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

    Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

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    Mangır Merdan yine kustu
    Haberler Güncel Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın sözde Musul Bölgesi Kadısı İstanbul’da yakalandı
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