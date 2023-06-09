CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş hakim karşısında!

Belediye başkanı adaylığı döneminde gezisi sırasında çektirdiği fotoğrafların iddianamede yer aldığını öne süren Gündeş, "Türkiye'nin huzuru için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarıma rağmen 2 gizli tanık iddialarda bulunuyor. Onca şey okudunuz, bir tanesi doğruysa vereceğiniz cezaya razıyım. İddianamedeki fotoğraflar doğru ama kimin suçlu olduğunu bilmiyoruz. Benim kentte, sanat ve siyaset alanında birçok kişiyle fotoğrafım var." diye konuştu.