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    • 09.06.2023 18:06
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    CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş hakim karşısında!

    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin Başkanı ve daha önce terör iltisakı nedeniyle kapatılan DTP ve NAR-DER'de görev alan Bedrettin Gündeş’in, PKK'lı teröristlerle çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yargılanmasına başlandı. Gündeş'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Belediye çalışanı Gündeş hakim karşısında!

    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

    "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yargılanmasına başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedrettin Gündeş ve avukatlar katıldı.

    İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından söz verilen Gündeş, 33 yıldır farklı belediyelerde görev yaptığını, bu süreçte hakkında hiçbir soruşturmanın bulunmadığını savundu.

    Gündeş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yurt dışına konferans için gidiyorum 'Kandil'e gitti' diyorlar. Bir algıyla geçmiş fotoğraflarımı toplayıp yorum üzerine beni buraya getirdiler. Terörün her türlüsüne karşıyım. Bunu yazılarımda belirtmiştim. Adaylık döneminde bir teyzenin elini öpüyorum 'değer ailesi' diyorlar." ifadesini kullandı.

        Belediye başkanı adaylığı döneminde gezisi sırasında çektirdiği fotoğrafların iddianamede yer aldığını öne süren Gündeş, "Türkiye'nin huzuru için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarıma rağmen 2 gizli tanık iddialarda bulunuyor. Onca şey okudunuz, bir tanesi doğruysa vereceğiniz cezaya razıyım. İddianamedeki fotoğraflar doğru ama kimin suçlu olduğunu bilmiyoruz. Benim kentte, sanat ve siyaset alanında birçok kişiyle fotoğrafım var." diye konuştu.

        Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından diyecekleri sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
        Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın iddianamesinde, Mersin'de geçen yıl terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Gündeş'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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        Haberler Güncel CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş hakim karşısında!
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