CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş hakim karşısında!

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yargılanmasına başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedrettin Gündeş ve avukatlar katıldı.
İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından söz verilen Gündeş, 33 yıldır farklı belediyelerde görev yaptığını, bu süreçte hakkında hiçbir soruşturmanın bulunmadığını savundu.
Gündeş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yurt dışına konferans için gidiyorum 'Kandil'e gitti' diyorlar. Bir algıyla geçmiş fotoğraflarımı toplayıp yorum üzerine beni buraya getirdiler. Terörün her türlüsüne karşıyım. Bunu yazılarımda belirtmiştim. Adaylık döneminde bir teyzenin elini öpüyorum 'değer ailesi' diyorlar." ifadesini kullandı.