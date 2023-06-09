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    • 09.06.2023 19:12
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    Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak

    Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Asgari ücretin İşverene maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu topklanma tarihi belli oldu

    Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
    Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

    Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

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    Haberler Güncel Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak
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