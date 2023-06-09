Namuz sözünü yutan Eren Erdem'in anketi de patladı: Erdoğan 'kutu kolayı geçemez' diyen CHP'ye kutu kolanın altında oy alan Kılıçdaroğlu şoku





Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli bir açıklaması yeniden gündem oldu...



Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.



KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..

Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamış olması CHP'nin içerisine düştüğü vehameti de gözler önüne serdi.