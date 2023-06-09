Namuz sözünü yutan Eren Erdem'in anketi de patladı: Erdoğan 'kutu kolayı geçemez' diyen CHP'ye kutu kolanın altında oy alan Kılıçdaroğlu şoku

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kader seçimlerini geride bırakarak 'istikrar' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan alnının akıyla çıkarak zafer ilan etti.
Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu.
NAMUS SÖZÜNÜ YUTAN ERDEN ERDEM'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal medya yönetimini ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapıp seçmenleri manipüle eden Eren Erdem'e emanet etti.
Bilindiği üzere Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.