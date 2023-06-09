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    • 09.06.2023 19:06
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    Namuz sözünü yutan Eren Erdem'in anketi de patladı: Erdoğan 'kutu kolayı geçemez' diyen CHP'ye kutu kolanın altında oy alan Kılıçdaroğlu şoku

    Seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren, seçimdeki hezimet sonrası namus sözünü unutup CHP'nin sosyal medyasının başına geçen Eren Erdem 2022 tarihli açıklamalarıyla gündemde... O dönem para verip anket yaptırdığını dile getiren Erdem, Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamış olması CHP'nin içerisine düştüğü vehameti de gözler önüne serdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Namuz sözünü yutan Eren Erdem’in anketi de patladı

    Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kader seçimlerini geride bırakarak 'istikrar' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan alnının akıyla çıkarak zafer ilan etti.

    Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu.



    NAMUS SÖZÜNÜ YUTAN ERDEN ERDEM'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
    Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal medya yönetimini ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapıp seçmenleri manipüle eden Eren Erdem'e emanet etti.

    Bilindiği üzere Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.



        Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli bir açıklaması yeniden gündem oldu...

        Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

        KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..
        Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamış olması CHP'nin içerisine düştüğü vehameti de gözler önüne serdi.



        Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.
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        Haberler Güncel Namuz sözünü yutan Eren Erdem'in anketi de patladı: Erdoğan 'kutu kolayı geçemez' diyen CHP'ye kutu kolanın altında oy alan Kılıçdaroğlu şoku
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