Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: LGBT'yi savunan zihniyeti iktidara taşımak için çalıştılar

"BİZİ MUTLU EDİYOR"

Erbakan, "Bu videolar çok beğeni alıyor, bizi de mutlu ediyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin Milli Görüş çizgisinde yapacağı yeni hizmetler son derece önemli" yorumunu yaptı. Sabah'a konuşan Erbakan şunları söyledi;

YAPICI MUHALEFET VURGUSU

Millet İttifakı'nın bileşenleri yıllardan beri 'Mutlaka biz iktidara gelelim. Bunun için de iktidarın her yaptığına yanlış diyelim' anlayışıyla muhalefet yaptı.