Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: LGBT'yi savunan zihniyeti iktidara taşımak için çalıştılar

Cumhur İttifakı'na katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çarpıcı açıklamalar yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Erbakan, koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.
Erbakan, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Necmettin Erbakan hem de kendisiyle el ele halkı selamladığı bazı kurgu videolara denk geldiğini belirtti.
"BİZİ MUTLU EDİYOR"
Erbakan, "Bu videolar çok beğeni alıyor, bizi de mutlu ediyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin Milli Görüş çizgisinde yapacağı yeni hizmetler son derece önemli" yorumunu yaptı. Sabah'a konuşan Erbakan şunları söyledi;
YAPICI MUHALEFET VURGUSU
Millet İttifakı'nın bileşenleri yıllardan beri 'Mutlaka biz iktidara gelelim. Bunun için de iktidarın her yaptığına yanlış diyelim' anlayışıyla muhalefet yaptı.
Biz güç elde etmek için değil, milletin derdine derman olmak için yapıcı muhalefeti savunuyoruz. İnşallah Meclis'e de bunu taşıyacağız. Özellikle AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metnindeki maddeleri yakından takip edeceğiz.
KARAMOLLAOĞLU'NUN "İHANET" SÖYLEMİ: LGBT'Yİ SAVUNAN ZİHNİYETİ İKTİDAR YAPMAK İÇİN UĞRAŞTILAR
Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor. Seçime kendi amblemleriyle girseler, belki yüzde 0,5 bile alamayacak pozisyona geldiler.
LGBT'yi savunan, çocuklarımıza Kur'an öğretimine karşı çıkan, Ayasofya ile ilgili söylemleri ortada olan, yerel özerkliğe yeşil ışık yakan bir CHP zihniyetini iktidara taşımak için çalıştılar. Saadet Partisi şu an sıfırı tüketmiş durumdadır.