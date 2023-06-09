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    • 09.06.2023 09:15
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    • 09.06.2023 09:31
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    Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: LGBT'yi savunan zihniyeti iktidara taşımak için çalıştılar

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Kendisini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a ihanetle suçlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erbakan, "Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor" ifadelerini kullandı. CHP'deki yönetsel krizi değerlendiren Erbakan, "Ülkeye özgürlükçü ve demokrat bir düzen getireceğini vadeden Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiye bile olanak vermiyor. Muhaliflerine fırsat vermiyor, aksine gücünü artırmak istiyor. Tüm Türkiye'ye demokrasi getireceğini söyleyen anlayış, işte bu anlayış." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Erbakan’dan olay sözler

    Cumhur İttifakı'na katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Erbakan, koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

    Erbakan, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Necmettin Erbakan hem de kendisiyle el ele halkı selamladığı bazı kurgu videolara denk geldiğini belirtti.

    "BİZİ MUTLU EDİYOR"
    Erbakan, "Bu videolar çok beğeni alıyor, bizi de mutlu ediyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin Milli Görüş çizgisinde yapacağı yeni hizmetler son derece önemli" yorumunu yaptı. Sabah'a konuşan Erbakan şunları söyledi;

    YAPICI MUHALEFET VURGUSU
    Millet İttifakı'nın bileşenleri yıllardan beri 'Mutlaka biz iktidara gelelim. Bunun için de iktidarın her yaptığına yanlış diyelim' anlayışıyla muhalefet yaptı.

    Biz güç elde etmek için değil, milletin derdine derman olmak için yapıcı muhalefeti savunuyoruz. İnşallah Meclis'e de bunu taşıyacağız. Özellikle AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metnindeki maddeleri yakından takip edeceğiz.

    KARAMOLLAOĞLU'NUN "İHANET" SÖYLEMİ: LGBT'Yİ SAVUNAN ZİHNİYETİ İKTİDAR YAPMAK İÇİN UĞRAŞTILAR
    Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor. Seçime kendi amblemleriyle girseler, belki yüzde 0,5 bile alamayacak pozisyona geldiler.

    LGBT'yi savunan, çocuklarımıza Kur'an öğretimine karşı çıkan, Ayasofya ile ilgili söylemleri ortada olan, yerel özerkliğe yeşil ışık yakan bir CHP zihniyetini iktidara taşımak için çalıştılar. Saadet Partisi şu an sıfırı tüketmiş durumdadır.

        KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUK AŞKI: PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE BİLE OLANAK VERMİYOR
        Sayın Cumhurbaşkanımıza yıllardır 'Neden bırakmıyorsun?' diyenler şimdi kendileri koltuklarını bırakmıyor. Ülkeye özgürlükçü ve demokrat bir düzen getireceğini vadeden Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiye bile olanak vermiyor.

        Muhaliflerine fırsat vermiyor, aksine gücünü artırmak istiyor. Tüm Türkiye'ye demokrasi getireceğini söyleyen anlayış, işte bu anlayış.

        YEREL SEÇİM İŞBİRLİĞİ
        Yerel seçimlerde AK Parti ile işbirliğine yönelik açıklama yapmak şu an erken olur. Belki büyükşehirlerle ilgili kendilerinin bir talebi olabilir.

        Ankara, İstanbul, Bursa gibi bazı illerimizde durum kritik gözüküyor. Seçimler yaklaştıkça konuşuruz, değerlendiririz. Bu konuda kapılar tamamen kapalı diyemeyiz. Ancak 'kesin olur' demek de şu an doğru olmaz.

        "AİLE YAPISI BEKA MESELESİ"
        Sağlıklı bir aile yoksa psikolojik ve manevi anlamda sağlıklı nesil yetişmesi mümkün değildir. Ailenin korunması bizim için beka meselesidir.

        Biz hem kadını koruyalım hem erkeği koruyalım hem de çocuğu koruyalım diyoruz. Böyle bir düzenleme gelirse elbette destek olacağız. Bununla ilgili tavsiyelerimizi AK Parti'ye ileteceğiz.

        6284 TARTIŞMASI
        6284 konusunda (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu) bizim 2 itirazımız vardı. Bir tanesi suçun ispat edilmesi. Diğer konu da suçun belirliliği ilkesine aykırı durum.

        Psikolojik şiddet diyorsunuz, ekonomik şiddet diyorsunuz. Suç unsurlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve daha adil bir seviyeye getirilmesi gerekir.

        Bizim taleplerimiz bunlardır. 30 milyon kadının oy kullandığı bir ülkede kadına şiddeti savunmamız söz konusu olabilir mi? Bunu maalesef Millet İttifakı ve bazı muhalif yayın organları bilinçli olarak çarpıttılar ve algı operasyonu yaptılar. Hem bizi hem de Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya çalıştılar.

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        Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan büyüyor!
        Haberler Güncel Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: LGBT'yi savunan zihniyeti iktidara taşımak için çalıştılar
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