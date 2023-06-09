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    • 09.06.2023 09:07
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    İstanbul'da FETÖ'ye operasyon! Aralarında aktif görevde olan doktor, hemşireler var

    İstanbul’da emniyet ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    DHA
    FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları, Bankasya da hesap hareketlerinin mevcut olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu, ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    15 GÖZALTI
    Operasyonda 1'i kamuda aktif doktor, 1'i kamuda aktif hemşire, 1'i kamudan ihraç hâkim, 1'i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da FETÖ'ye operasyon! Aralarında aktif görevde olan doktor, hemşireler var
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