Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası oluştu | Başkan Erdoğan talimat verdi

Başkan Erdoğan sığınmacılarla ilgili, "Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız."



Erdoğan, devlet- millet el ele olacak şekilde dünyaya güçlü birlik mesajı verilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım hayata geçirileceğine de işaret etti.