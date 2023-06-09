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    • 09.06.2023 09:49
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    Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası oluştu | Başkan Erdoğan talimat verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında 'şahlanış dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönemin 3 ana hedefini yeni Kabine üyelerine duyurdu. Yeni dönemde; enflasyonun tek haneye indirilmesi, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ve aktif dış politika ile küresel barışa katkı ana hedefler olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan talimat verdi!

    Seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Yeni rotada dış politikada ekonomi, sığınmacılar konusunda aktif rol oynanacak. Yurt içinde ise 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için çalışmalara devam edilecek.



    Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı ve güçlü adımlar atacak.

    ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARI ARALANACAK
    Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.

    Başkan Erdoğan, bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" talimatını verdi.

    TÜRKİYE ENFLASYONA TESLİM OLMAYACAK
    Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.

        Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorunu vatandaşın gündemi olmaktan çıkarılacak. Enflasyon konusunda kararlı adımlar atılacağının mesajını veren Başkan Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız" ifadelerini kullandı.

        SURİYELİLERİN VATANLARINA DÖNÜŞÜ TEŞVİK EDİLECEK
        Savaş ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edecek projeler hızlandırılacak.

        SIĞINMACI MESLESİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
        Daha önce Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan briket ev projesi genişletilecek. Bu kapsamdan Katar-Türkiye işbirliğinde hazırlanan briket ev projesi sayesinde 1 milyon Suriyeli ülkesine gönüllü olarak gidecek.

        Başkan Erdoğan sığınmacılarla ilgili, "Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız."

        Erdoğan, devlet- millet el ele olacak şekilde dünyaya güçlü birlik mesajı verilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım hayata geçirileceğine de işaret etti.

            Girişimci insani aktif dış politikanın sürdürülerek küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlanacak. Uluslar arası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için çabalar artırılacak.

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            Başkan Erdoğan talimat verdi!
            Haberler Güncel Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası oluştu | Başkan Erdoğan talimat verdi
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