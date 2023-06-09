Yeni dönemde 3 ana hedef! Türkiye Yüzyılı'nın rotası oluştu | Başkan Erdoğan talimat verdi

Seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Yeni rotada dış politikada ekonomi, sığınmacılar konusunda aktif rol oynanacak. Yurt içinde ise 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için çalışmalara devam edilecek.
Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı ve güçlü adımlar atacak.
ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARI ARALANACAK
Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.
Başkan Erdoğan, bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" talimatını verdi.
TÜRKİYE ENFLASYONA TESLİM OLMAYACAK
Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.