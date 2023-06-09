Asgari ücret ‘zam’anı! Komisyon ne zaman toplanacak? İşçi ve işveren ne diyor? Hangi rakamlar gündemde?
Asgari ücrete ara zam için gözler toplantı takvimine çevrilirken, pazarlıklar sonrası 10 bin liranın üstü bir rakam bekleniyor. Türk-İş yine aynı veriye 'kırmızı çizgimiz' derse 10 bin 360 liranın yukarısı konuşulacak. İşverenler de birbirinden farklı rakamlar geliyor…
09.06.2023 06:54 - Son Güncelleme: 09.06.2023 06:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını söylerken; bunun için hazırlıklar başladı.
GÖZLER KOMİSYON'DA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyon, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni ücreti belirleyecek.