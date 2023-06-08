Başkan Erdoğan önceki gün kabine toplantısında yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen 14-28 Mayıs seçimleri ile ilgili muhasebeyi MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte değerlendireceklerini açıkladı. Bu kapsamda AK Parti, her iki seçimle ilgili değerlendirme analiz raporu hazırladı, seçimlerin röntgeni çekildi.
AK Parti'nin 2018 ve 2023 seçimlerine yönelik aldığı oy oranları ve oyunu artırıp oy kayması yaşandığı illeri analiz etti. Oy kayması yaşanan illerde neden oy kaybı olduğuna dair öz eleştiride bulunup vatandaşın istek ve talepleri değerlendirilecek.
AK Parti, Başkan Erdoğan öncülüğünde pandemi, kur ve depremin olumsuz etkilerine karşı aldığı 17'nci seçim zaferini 2024 seçimleriyle 18. zaferle taçlandırmak istiyor. Bu kapsamda geçmiş seçimler titizlikle değerlendiriliyor. Eksik ve yanlış yapılan tüm adımlar not alınıyor.