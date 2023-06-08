Hataylılar Erdoğan'a ilk turda verdiği yüzde 48,03'lük desteği yüzde 50,14'e çıkardı. Hatay'ın Altınözü ilçesi yüzde 86,81, Reyhanlı ilçesi yüzde 83,55 ve Yayladağı ilçesi ise yüzde 82,14 ile tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.

11 İLDE VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi.Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 8,Adana'da 5, Elazığ'da3, Diyarbakır'da 3, Osmaniye'de 2,Kilis'te 1 milletvekili çıkardı. İlk yıl 319 bin ve toplamda 650 bin deprem konutunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

KABİNE ÜYELERİ BUGÜN DEPREM İLLERİNE GİDİYOR

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için verilen tüm sözler yerine getirilecek. Dün TBMM'de yemin eden Kabine üyeleri bakanlar da bugün deprem illerine giderek incelemelerde bulunacak.