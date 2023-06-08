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    • 08.06.2023 09:56
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    AK Parti'de 2024 yerel seçimleri için yoğun mesai! Hazırlıklar başlıyor

    Türkiye, 14-28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan’ın kutlu zaferi sonrası AK Parti 2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başladı. Öte yandan 8. Olağan kongre için de AK Parti Genel Merkezinde yoğun mesai harcanıyor. AK Parti'de kongre için takvim süreci başladı. Temmuz ayında ilçelerde Ağustos ayında illerde yapılacak kongreler Eylül ayında ise büyük kongre ile taçlandırılacak. 2023 seçimlerinin muhasebesi yapılacak, yaşanan oy kaymasının sebepleri masaya yatırılacak. Vatandaşın sandıkta verdiği mesaj incelenecek. Ankara ve İstanbul için inceleme yapılacak.

    takvim.com.tr
    AK Parti 2024 yerel seçimleri için kolları sıvadı!

    Başkan Erdoğan önceki gün kabine toplantısında yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen 14-28 Mayıs seçimleri ile ilgili muhasebeyi MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte değerlendireceklerini açıkladı. Bu kapsamda AK Parti, her iki seçimle ilgili değerlendirme analiz raporu hazırladı, seçimlerin röntgeni çekildi.

    AK Parti'nin 2018 ve 2023 seçimlerine yönelik aldığı oy oranları ve oyunu artırıp oy kayması yaşandığı illeri analiz etti. Oy kayması yaşanan illerde neden oy kaybı olduğuna dair öz eleştiride bulunup vatandaşın istek ve talepleri değerlendirilecek.

    AK Parti, Başkan Erdoğan öncülüğünde pandemi, kur ve depremin olumsuz etkilerine karşı aldığı 17'nci seçim zaferini 2024 seçimleriyle 18. zaferle taçlandırmak istiyor. Bu kapsamda geçmiş seçimler titizlikle değerlendiriliyor. Eksik ve yanlış yapılan tüm adımlar not alınıyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA OYLARINI ARTIRDI
        AK Parti en çok oyu Bayburt'tan alırken, oyunu özellikle 6 ilde artırdı. Iğdır, Batman, Şırnak, Bayburt, Diyarbakır ve Hakkari illerinde oylarında artış gözlemlendi. Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlar başta terörle mücadele olmak üzere hükümetin güven ve istikrarlı politikalarının yanında olduklarını gösterdi.

        DEPREM İLLERİ İSTİKRAR DEDİ
        Deprem illerinin Başkan Erdoğan'a olan güveni sandık sonuçlarına da yansıdı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaşandığı 11 ilin 9'unda Başkan Erdoğan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da seçimi önde tamamladı.Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yarışı önde tamamladı.

        HATAY'DA DA OYLARINI ARTIRDI
        İkinci tur seçimlerine en büyük damgayı depremin en ağır hissedildiği il Hatay vurdu. Depremzedeler, yıkılan evlerinin yeniden inşasının hükümetin kararlı politikaları sayesinde kısa sürede hayata geçirileceğini gördü ve tercihini ilk tura göre değiştirdi. Hatay halkı özellikle Defne hastanesinin yapımı ve ilk tur seçiminin ardından depremzedelerden beklediği oyu alamayan muhalefetin çirkin tutumunun ardından eser ve hizmet siyasetini destekleme kararı aldı.

            Hataylılar Erdoğan'a ilk turda verdiği yüzde 48,03'lük desteği yüzde 50,14'e çıkardı. Hatay'ın Altınözü ilçesi yüzde 86,81, Reyhanlı ilçesi yüzde 83,55 ve Yayladağı ilçesi ise yüzde 82,14 ile tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.

            11 İLDE VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ
            6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi.Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 8,Adana'da 5, Elazığ'da3, Diyarbakır'da 3, Osmaniye'de 2,Kilis'te 1 milletvekili çıkardı. İlk yıl 319 bin ve toplamda 650 bin deprem konutunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

            KABİNE ÜYELERİ BUGÜN DEPREM İLLERİNE GİDİYOR
            Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için verilen tüm sözler yerine getirilecek. Dün TBMM'de yemin eden Kabine üyeleri bakanlar da bugün deprem illerine giderek incelemelerde bulunacak.

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