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    • 07.06.2023 14:32
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    • 07.06.2023 15:52
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    Türkiye Yüzyılı başlıyor... Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti... Hakan Fidan, Yaşar Güler, Mehmet Şimşek...

    Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri ve yeni Kabine üyeleri yemin etti. Kabinein yemin töreniyle birlikte resmi olarak görevlerine başladı. İşte Meclis'ten görüntüler...

    Yeni bakanlar TBMM’de yemin etti

    TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri ve yeni Kabine üyeleri yemin etti.

    ESKİ KABİNE ÜYELERİ
    Genel Kurulda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili yemin etti.

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yemin etmek üzere kürsüye geldiğinde, önce Genel Kurulu selamladı, daha sonra ant içti.

    Bahçeli, TBMM İçtüzüğüne göre milletvekillerinin, yemin töreni için kürsüde bulundukları sırada sadece yemin metnini okumaları gerektiğini, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmamaları gerektiğini belirtti.

        İSİMLERİ VE GÖREVLERİ OKUNDU
        Genel Kurulda, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.

        TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulunda ant içti.

        Devlet Bahçeli'nin ant içmesi için kürsüye davet ettiği Vedat Bilgin, yeminini tekrar etti.

        Öte yandan eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye, yemin ettikleri sırada muhalefet milletvekilleri laf attı.

        Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer de TBMM Geçici Başkanı Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarladı.

            TBMM İçtüzüğüne göre, yemin törenine katılamayan milletvekilleri, katıldıkları Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminde yemin ediyor.

            YENİ KABİNE
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran'da yeni Kabineyi duyurdu.

            Bakanlar bugün TBMM'de yemin etti.

            Kabine'de şu isimler yer aldı:
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

            Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

                Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

                    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

                    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

                        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

                        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

                        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

                            Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

                            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

                            Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

                                Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

                                Ticaret Bakanı Ömer Bolat

                                Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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                                    Yeni bakanlar TBMM’de yemin etti
                                    Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı başlıyor... Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti... Hakan Fidan, Yaşar Güler, Mehmet Şimşek...
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