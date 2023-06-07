Türkiye Yüzyılı başlıyor... Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti... Hakan Fidan, Yaşar Güler, Mehmet Şimşek...

TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri ve yeni Kabine üyeleri yemin etti.
ESKİ KABİNE ÜYELERİ
Genel Kurulda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili yemin etti.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yemin etmek üzere kürsüye geldiğinde, önce Genel Kurulu selamladı, daha sonra ant içti.
Bahçeli, TBMM İçtüzüğüne göre milletvekillerinin, yemin töreni için kürsüde bulundukları sırada sadece yemin metnini okumaları gerektiğini, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmamaları gerektiğini belirtti.