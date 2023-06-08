



ONLARIN MEVKİİSİ NE?

Ömer: Onların mevkiisi ne?

Şamil: Abi biri stoper. Biri açık zaten. Bunlar yürümezse o iş biter abi.

Ömer: Tamam kapat ben yarın öğlen geleceğim Torbalı'ya.

Şamil: Abi seni bu arayan Çeşme'den garanti adam mı? Abidik gubidik adam olmasın abi

Ömer: Yahu kardeşim sen beni dinlesene. Ben istersen maçtan önce verebilirim diyorum.

Şamil: Anladım garanti güvenilir bir adam mı? Şimdi bu çocuklara ne diyeceğim? Sen şimdi garanti istemez misin? Çeşme'den kim garanti veriyor? Bizim adımız çıkarsa ne olacak?

Ömer: Oğlum sen manyak mısın? Seni ben bileceğim. Oğlum sadece ben teşhis yaparsam öyle çıkar. Diğer türlü kimsenin adı çıkmaz.

Şamil: Sen benim yanıma mı geleceksin yarın?

Ömer: Yanına geleceğim

Şamil: Bizim antrenman 4'te oluyor ya ona göre haberleşelim.



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