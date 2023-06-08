İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda 2 Mayıs 2023'te Bornova Doğanlar Stadı'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım 50 bin lira teklif ettiği belirlendi. Ömer Bedioğlu ile Ünal, Eroğlu arasındaki görüşmeni ses kaydı da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu (41) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ömer Bedioğlu'nun 'spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Bedioğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Kazanan takımın BAL liginde oynamaya devam edeceği maçı 1-0 Çeşme Belediyespor kazandı.
TAPE KAYITLARINA ULAŞILDI
Sabah'ta yer alan habere göre, karşılaşma öncesi Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu ile futbol menajeri Ömer Bedioğlu arasında konuşmaların tape kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Eroğlu, "Çeşme Belediyespor'a bu para kimden geliyor abi? Başkandan mı geliyor, yöneticiden mi geliyor?" diye sorarken, Bedioğlu ise, "Çeşme Belediye Başkanı'ndan geliyor. Siz de para alın. Cebinize para koyun en azından" diye yanıt verdi. Eroğlu daha sonra, "Abi bizim adımızın burada çıkmaması lazım. Nasıl olacak abi? Bizim hayatımız kayar bu işte" diye tedirginliğini ifade ederken, Bedioğlu, "Tek ben biliyorum. 6-7 milyar lira para harcadım. Başkanlar çok güçlü adamlar" diyerek futbolcuları rahatlatmaya çalıştı.