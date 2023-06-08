Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 28 Mayıs hezimetini perdeleme provokasyonu! Depremzedelere toplu elektrik faturası iddiası yalan çıktı

1 haziran itibariyle yeniden okunan elektrik sayaçlarında ise birikmiş borçlar vatandaşa 6 aylık gecikme zammı ve faiz olmayacak şekilde yapılandırılmış şekilde çıkarıldı. Bunun için başvuru şartı da aranmazken, ilk faturaların tamamı 6 aylık eşit taksite bölünmüş şekilde vatandaşa yollandı.

KILIÇDAROĞLU AYNI OYUNU DAHA ÖNCE DE OYNADI

Tüm bunlara rağmen provokasyondan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, depremzedelerin mağdur edildiğini ileri sürerek fatura şovuna kalkıştı.