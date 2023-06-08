Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 28 Mayıs hezimetini perdeleme provokasyonu! Depremzedelere toplu elektrik faturası iddiası yalan çıktı

Hükümet ise asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkanı seferber ederken elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik fatura borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik borçlarını sildi.
Ayrıca 1 haziran itibariyle faturalama yapılan illerdeki depremzedelere de elektrik borçlarını faizsiz ve gecikme zammı olmadan 6 taksitte ödeme imkanı tanındı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından daha yeni yeni sosyal medya açıklamaları yapmaya başlarken, yaptığı ilk açıklamalarla yine vatandaşları provoke etmeye çalıştı.