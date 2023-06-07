Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" parolası ile girilen süreçte yerli ve milli çalışmalar daha da hız kazandı. Bu kapsamda KIZILELMA insansanız savaş uçağımız gökyüzünde uçuşlarını sıklaştırdı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından heyecan uyandıran bir paylaşım daha yaparak "Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verdi.
TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.
Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.
TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.
Bu kapsamda on binlerce vatandaş, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.
Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti, burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi "rekor bir sürede" gökyüzü ile buluştu.
Bayraktar Kızılelma, 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama katetti.
Bayraktar Kızılelma, geçen haftaki uçuşlar kapsamında yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini testlerde 630 km/sa hıza ulaşarak başarıyla tamamladı. Dün gerçekleştirilen 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra edilerek Baykar'ın insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konuldu.
AKILLI FİLO OTONOMİSİYLE GÖREV YAPABİLECEK
Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.
8,5 ton kalkış ağırlığı, 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.