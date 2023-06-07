Türkiye Çevre Haftası'nda 9 ile 9 yeni Millet Bahçesi! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, ilk ziyaretini 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'a gerçekleştirecek.
9 İLE 9 YENİ MİLLET BAHÇESİ
Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aynı gün Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 Millet Bahçesi'nin açılışını eş zamanlı yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak. Dünya Çevre Haftası programları çerçevesinde ise 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.