Türkiye Çevre Haftası'nda 9 ile 9 yeni Millet Bahçesi! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak





9 İLE 9 YENİ MİLLET BAHÇESİ

Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aynı gün Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 Millet Bahçesi'nin açılışını eş zamanlı yapacak.