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    • 07.06.2023 17:46
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    • 07.06.2023 18:20
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    Başkent Ankara bunu da gördü: Yağmur çilesinin sebebi belli oldu! Mazgallar asfaltla kapatılmış...

    Son günlerde Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta kabusa çevirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi. CHP'li Mansur Yavaş'ın mazgalların üzerine asfalt döktürmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı' ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankara’daki yağmur çilesinin sebebi belli oldu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da etkili olacak yağışlar için yaptığı tüm uyarılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor.

    Sabah'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi.


    "MAZGALLARIN ÜSTÜNE ASFALT ATTINIZ ANKARA BUNU DA GÖRDÜ"
    CHP'li Mansur Yavaş'ın mazgalların üzerine asfalt döktürmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları söyledi: "Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı' ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü.

        Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor."

        BUNUN ADI BECERİKSİZLİK
        "Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından."

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