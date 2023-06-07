Başkent Ankara bunu da gördü: Yağmur çilesinin sebebi belli oldu! Mazgallar asfaltla kapatılmış...

BUNUN ADI BECERİKSİZLİK

"Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından."

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