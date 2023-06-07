Başkent Ankara bunu da gördü: Yağmur çilesinin sebebi belli oldu! Mazgallar asfaltla kapatılmış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da etkili olacak yağışlar için yaptığı tüm uyarılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor.
Sabah'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi.
"MAZGALLARIN ÜSTÜNE ASFALT ATTINIZ ANKARA BUNU DA GÖRDÜ"
CHP'li Mansur Yavaş'ın mazgalların üzerine asfalt döktürmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları söyledi: "Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı' ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü.