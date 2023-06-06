CHP'de değişen bir şey yok... Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan!

ÜNAL ÇEVİKÖZ'Ü YEDİ

Bu isimlerden biri de ABD yanlısı ve Türkiye'nin milli politikalarına karşı tavrı ile bilinen Ünal Çeviköz oldu.

Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı duran Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görevine son verildi.

AYNI KAFADA BAŞKA İSİM: NAMIK TAN

Ancak Kılıçdaroğlu'nun Ünal Çeviköz'ün yerine atadığı isim ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan oldu.

Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirildi.