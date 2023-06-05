İzmir'de CHP zorbalığı! AK Parti'den sözlü tacize uğrayan gence ziyaret

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra çifte hezimete uğrayan CHP, acısını insanlardan çıkarmaya devam ediyor. İzmir'deki bir sokak röportajında özgürce fikirlerini dile getiren Ayşenur Şen isimli genç kız, "Sonuna kadar AK Parti diyorum" cümlesinin ardından CHP zorbalığına uğradı. Türkiye'nin özgüvenli ve cesaretli gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnan, Şen'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İZMİR'DE CHP ZORBALIĞI I VİDEO İZLE

"AK PARTİ GENÇLİĞİNİN DURUŞU"

AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu zamana kadar gençlerin desteğiyle hep tarihi başarılara imza attı. Partimize gençlerin ne denli samimi destek verdiğini de Ayşenur kardeşimiz göstermiş oldu. Gençlerimizi yalnız bırakacak değiliz. Herkes demokratik tercihlerini, fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bu tür saldırıları da hep birlikte kınamamız lazım. Genç bir kardeşimizin sokak ortasında düşüncelerinden, tercihlerinden dolayı sıkıştırıp adeta köşe başında böyle dar bir sokakta taciz ediyormuşçasına sırf 'AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı' destekliyor diye sözlü tacize uğramasını doğru bulmuyoruz. Ayşenur'un bu özgüvenli duruşu, AK Parti gençliğinin duruşu diyoruz."