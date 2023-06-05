Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devir-teslim töreni! Bakan Işıkhan'dan yeni dönem açıklaması: "Memur, işçi, emekli, işverenlerimizi koruyacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi törenle Vedat Bilgin'den devraldı.





ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN DEVİR TESLİM | VİDEO İZLE

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Aktüel sorunlar hiç bitmeyecek. Gündelik siyasetin bir parçası. Sorun çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor. Yaklaşık 2 yılı geçtik. Çok büyük sorunların üstesinden geldik. Asgari ücretten vergi alınmasın, vergi dışı bırakılması, tüm ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Başkanlık sistemi bunları kolaylaştıran sistem. EYT meselesi vardı, 20 küsür yıllıktı. Sosyal politikalar kurulunda da bu meseleyi ele aldık. Araya pandemi girdi. Cumhurbaşkanımıza raporu ilettim. Onu da çözme fırsatı bulduk. Asgari ücretin maliyeti 90, EYT'nin 120 milyar liraydı. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zorlu döneminde bu tür sorunları çözmek kolay iş değildir. 3600 meselesi var, kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatı bulduk. Geçici işçileri geçici olmaktan çıkardık. Sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık. Bütün bunlar yaptığımız şeyleri saymakla bitmez. Cumhurbaşkanımızın yönetiminde en zor dönemde en son Meclis toplantısında geçici işçileri intikal ettirmiştik. Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte sağlamak esastır. Türkiye yüzde 4 büyüdü. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Sanayiye dayanarak gelişmesini sürdürüyor. İhracata dayalı büyüme modeli tercih edildi. Bu büyüme devam ederken emekçilerin bu büyümeden pay alması fevkalade önemli. Emekçilerin milli gelirden alan pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Toplu sözleşmelerin payı var. Bunun için Türkiye bunları bizim görevimizdi, biz yaptık. Cumhurbaşkanımız bir görev verdiğinde 1 kuruşa 1 dolara sahip çıkacaksın. Bu sorumlulukla göreve başladık. 31 milyon istihdam yaratmış bir ekonomi. Bunu sosyal politikalarla güçlendirerek ileriye bakacağız. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 3 ayda 1,5 milyon EYT'liyi emekli ettik. Çok az insan kaldı, dosyaları birleştiriliyor.

Vedat Işıkhan'ın açıklamalarndan satır başları:

Bugün burada nöbet değişimi yapıyoruz. Aziz milletimize ve devletimize hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bilgin bakanım göreve geldiğinden bu yana çok önemli işlere imza attı. Bakanımız öncülüğünde bakanlığın yaptıklarını anlatsak çok uzun sürecektir. Bundan sonra da kendisinden devraldığımız bayrağı cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 21 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Seçimde aziz milletimiz cumhurbaşkanımıza onun Türkiye Yüzyılı vizyonuna onay verdi. Tüm çalışanların yaşam kalitesi ve refahını artırmak en önemli görevimizdir. Çalışmalarımızı hem cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerinin, STK'ların ve diğer paydaşların katkılarıyla işbirliğiyle sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Çalışanlarımızın haklarını koruyamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memur, işçi, emekli, işverenlerimizi koruyacak anlayışla süreci yönetmek arzusundayız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz cumhurbaşkanımızdır. Bu vesileyle bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinin de bizlerin de yar ve yardımcısı olsun.