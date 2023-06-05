İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore fena faka bastı! Hakan Fidan adına açılan sahte hesabı tebrik etti

HATASINI DÜZELTTİ: UTANÇ VERİCİ

Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

RICHARD MOORE

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.