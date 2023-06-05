İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore fena faka bastı! Hakan Fidan adına açılan sahte hesabı tebrik etti

Başkan Receo Tayyip Erdoğan 3 Haziran'da Türkiye Yüzyılını inşa edecek Kabine'yi açıkladı.
MİT Başkanı Hakan Fidan yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.
İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI RICHARD MOORE'DAN SKANDAL HATA
Sosyal medya hesabı kullanmadığı bilinen Hakan Fidan'ı ilginç bir isim tebrik etti. Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten İngiliz İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore Hakan Fidan ismine açılan sahte bir hesabı tebrik etti.
SAHTE HAKAN FİDAN HESABINI TEBRİK ETTİ
MI6 Başkanı Moore Türkiye yaptığı Twitter paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.