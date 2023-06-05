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    • 05.06.2023 10:27
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    İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore fena faka bastı! Hakan Fidan adına açılan sahte hesabı tebrik etti

    İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore'dan büyük hata... Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten MI6 Başkanı Richard Moore yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan adına açılan sahte bir hesabı tebrik etti. Moore daha sonra hesabın sahte olduğunu anlayarak "Bu utanç verici" dedi...

    takvim.com.tr
    İngiliz ’fake’ bastı

    Başkan Receo Tayyip Erdoğan 3 Haziran'da Türkiye Yüzyılını inşa edecek Kabine'yi açıkladı.

    MİT Başkanı Hakan Fidan yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

    İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI RICHARD MOORE'DAN SKANDAL HATA
    Sosyal medya hesabı kullanmadığı bilinen Hakan Fidan'ı ilginç bir isim tebrik etti. Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten İngiliz İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore Hakan Fidan ismine açılan sahte bir hesabı tebrik etti.

    SAHTE HAKAN FİDAN HESABINI TEBRİK ETTİ
    MI6 Başkanı Moore Türkiye yaptığı Twitter paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

        HATASINI DÜZELTTİ: UTANÇ VERİCİ
        Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

        RICHARD MOORE
        Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

        Richard Moore Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu, Harvard'da Kennedy bursu aldı. Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı. Beşiktaş taraftarı olan Moore sık sık maçları tribünden takip etmiş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi de olmuştu.

        Moore FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz" diyerek FETÖ'yü işaret etmişti. Ancak Moore FETÖ'nün terör örgütü olmadığını savunarak büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilemişti.
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        Haberler Güncel İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı Richard Moore fena faka bastı! Hakan Fidan adına açılan sahte hesabı tebrik etti
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