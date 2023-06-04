KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Bu fırsatı oluşturduğu için şükranlarımı sunuyorum

Davet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Tatar, törenlere KKTC'nin geniş katılımlı davet edildiğini hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC'ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri törene davet ederek KKTC'nin siyasetini diğer katılımcılara anlatma fırsatı oluşturduğu için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.