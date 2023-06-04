KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Bu fırsatı oluşturduğu için şükranlarımı sunuyorum





Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların daha da pekişmesi ve gelecek için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, iki devlet arasındaki işbirliğinin artmasının, bağımsız, egemen KKTC'nin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.





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