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    • 04.06.2023 20:24
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    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Erdoğan'ı Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına davet etti

    Pakistan Başbakanı Şahbaz, Başkan Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti. Şerif,Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineledi.

    Başkan Erdoğan’a özel davet

    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına davet etti.



    Başkan Erdoğan'ın, Göreve Başlama Töreni"ne katılan Şerif, Pakistan hükümeti ve halkı adına Başkan Erdoğan'a, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi.

    Şerif, Erdoğan'ın vizyoner liderliğini takdir ederek, Türkiye'nin son 20 yılda, her alanda attığı adımların en dikkat çekici başarı örneği olduğunu belirtti.



    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına değinen Şerif, Başkan Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde bir durum olduğunu aktardı.

    Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Şerif, Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.

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    Başkan Erdoğan’a özel davet
    Haberler Güncel Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Erdoğan'ı Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına davet etti
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