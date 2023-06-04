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    • 04.06.2023 17:11
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    Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti! 3'lü toplantının tarihi belli oldu

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi. Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir ittifak üyesi saldırıya uğramadı." diyen Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya girmek için gerekli adımları attığını iddia etti. Stoltenberg, İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran haftasında bir araya geleceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

    3'LÜ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU | VİDEO İZLE

    Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

    BASIN KAPALI
    Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    YENİ BAKANLAR DA KATILDI
    Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

    3'LÜ GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU
    Stoltenberg, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran haftasında bir araya geleceğini duyurdu. Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, "Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO'ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum Kosova'ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO'nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO'nun Macaristan'daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna'ya güçlü destekte bulundu. Türkiye'yi birkaç ay önce ziyaret ettim. O zamandan beri NATO, Türkiye'ye büyük destek sağladı. Geçici konutlar sağlamak gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmede onun yeniden seçilmesi konusunda tebrik ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben yeni gündemimizde olacak konuları konuştuk. NATO'nun Ukrayna'ya olan güçlü desteği hakkında konuştuk." dedi.

    Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

    Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO'ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum Kosova'ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO'nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO'nun Macaristan'daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna'ya güçlü destekte bulundu.

    İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir ittifak üyesi saldırıya uğramadı. İsveç somut adım attı. İsveç anayasasında değişikliğe dair, teröre karşı adımlar atmak da var. Yeni terör yasası yürürlüğe girdi ve bu yüzden İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi.

        İsveç, yeni terör yasasıyla terör örgütüne üyeliğe hapis cezası getirirken bu tür gösteriler karşısında yasanın muğlak olduğu yorumları yapılmıştı.

        YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?
        1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

        Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.

        MASADA İSVEÇ VAR
        Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.




        İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim. Tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi." dedi.

        Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine şunları dile getirdi:

        "Mesajım; İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi, örneğin sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak.

        Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor çünkü hiçbir müttefik, Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim."

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