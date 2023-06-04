Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti! 3'lü toplantının tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
3'LÜ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU | VİDEO İZLE
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
BASIN KAPALI
Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
YENİ BAKANLAR DA KATILDI
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.
3'LÜ GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU
Stoltenberg, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran haftasında bir araya geleceğini duyurdu. Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, "Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO'ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum Kosova'ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO'nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO'nun Macaristan'daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna'ya güçlü destekte bulundu. Türkiye'yi birkaç ay önce ziyaret ettim. O zamandan beri NATO, Türkiye'ye büyük destek sağladı. Geçici konutlar sağlamak gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmede onun yeniden seçilmesi konusunda tebrik ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben yeni gündemimizde olacak konuları konuştuk. NATO'nun Ukrayna'ya olan güçlü desteği hakkında konuştuk." dedi.
Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO'ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum Kosova'ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO'nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO'nun Macaristan'daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna'ya güçlü destekte bulundu.
İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir ittifak üyesi saldırıya uğramadı. İsveç somut adım attı. İsveç anayasasında değişikliğe dair, teröre karşı adımlar atmak da var. Yeni terör yasası yürürlüğe girdi ve bu yüzden İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi.