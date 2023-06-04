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Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu

Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu
04.06.2023 16:30

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Stoltenberg, görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor. Stoltenberg, İsveç, Türkiye ve NATO'nun 12 Haziran'da bir araya geleceğini duyurdu. Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, "Türkiye önemli bir ülke NATO için ve NATO'ya katkıları çok büyük. Buna barış gücü orduları da dahil gerilimin yüksek olduğu yerde görev alıyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum Kosova'ya ekip gönderdikleri için. Türkiye NATO'nun Irak güçlerine de yardımcı oluyor. NATO'nun Macaristan'daki güçlerine de eğitim veriyor. Ukrayna'ya güçlü destekte bulundu. Türkiye'yi birkaç ay önce ziyaret ettim. O zamandan beri NATO, Türkiye'ye büyük destek sağladı. Geçici konutlar sağlamak gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmede onun yeniden seçilmesi konusunda tebrik ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben yeni gündemimizde olacak konuları konuştuk. NATO'nun Ukrayna'ya olan güçlü desteği hakkında konuştuk." dedi.

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