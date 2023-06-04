Avrupa'da tarihe geçmişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika basınında gündem oldu

KABİNEDEKİ TEK KADIN BAKAN

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş'ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi.Haberlerde, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika'da siyaseti bırakan Göktaş'ın 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir 7 Kasım 1982'de doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Evli ve 2 çocuk annesidir. Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.