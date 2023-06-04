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    • 04.06.2023 12:15
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    • 04.06.2023 12:15
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    Avrupa'da tarihe geçmişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika basınında gündem oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş'ın getirilmesi, Belçika basınında gündem oldu. Ülke basını, Göktaş’ın "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlığıyla haberi duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Göktaş’ın bakanlık görevi Belçika’da gündem oldu

    Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta kutlu zaferi sonrası Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı. Açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.


    Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş'ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi.

    "ERDOĞAN HÜKÜMETİNDE BAKAN OLDU"
    Belçika haber ajansı Belga'nın haberini de kullanan Belçika basını, "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlığıyla haberi duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş'ın bakanlık görevine getirilmesi ilk haber olarak verildi.

        KABİNEDEKİ TEK KADIN BAKAN
        Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş'ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi.Haberlerde, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika'da siyaseti bırakan Göktaş'ın 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

        MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?
        Mahinur Özdemir 7 Kasım 1982'de doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

        12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Evli ve 2 çocuk annesidir. Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

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        Haberler Güncel Avrupa'da tarihe geçmişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika basınında gündem oldu
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