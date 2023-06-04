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    • 04.06.2023 12:45
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    Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı: Irak’ın kuzeyindeki mağarada saklanan 2 terörist böyle teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu esnasında 4 PKK'lı teröristin teslim olma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Teröristler için kaçış yok! Tek çare teslim olmak

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.



    TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK | VİDEO İZLE

    MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak."

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları." ifadelerine yer verildi.


    MEHMETÇİK AMAN DİLEYENE ASLA ZARAR VERMEZ
    Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı: Irak’ın kuzeyindeki mağarada saklanan 2 terörist böyle teslim oldu
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