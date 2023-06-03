CHP’de parti içi demokrasi isyanı: Olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı





"28 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir beklenti ile giren fakat seçim sonucunda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yaşandığı partimizde bir çok noktada değişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir."



"CHP HİÇ BU KADAR ÖRSELENMEMİŞTİ"

CHP'nin hiçbir döneminde bu kadar örselenmediğinin vurgulandığı bildiride "CHP'nin hiçbir döneminde CHP örgütleri bu kadar örselenmemiş bu kadar ikinci plana itilmemiştir. Seçilen 169 milletvekili içinde parlamentoya giren 37. dönem seçilmiş ve aday olan il ve ilçe başkanlarının oranı sadece %5'e tekabül etmektedir." ifadeleri kullandı.