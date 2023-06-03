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    • 03.06.2023 14:35
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    CHP’de parti içi demokrasi isyanı: Olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı

    Aralarında CHP Manisa il eski başkanı, 28 Dönem CHP Manisa 5. Sıra Milletvekili adayı Semih Balaban’ın da bulunduğu 43 ilin dahil olduğu ve 37. Dönem seçilmiş il başkanlarının oluşturduğu Demokrasi ve Adalet Hareketi, Ankara’da ilk toplantısını yaparak bildirge yayınladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’de isyan ateşi! Değişim kaçınılmazdır

    Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de sular durulmuyor. Demokrasi ve Adalet Hareketi, Ankara'da ilk toplantısını yaparak bildirge yayınladı.Bildirgede parti içi demokrasi vurgusu ön plana çıkarken olağanüstü tüzük kurultayı talebi öne sürüldü.

    "DEĞİŞİM KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"
    37. olağan kongrede seçilen ve bir kısmı hala görevde olan il başkanlarından kurultay delegelerinden 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin değerlendirilmesi sonucunda CHP genel merkezine ve kamuoyuna Demokrasi ve Adalet Hareketi olarak çağrı bildirgemizdir şeklinde başlayan yazıda; Parti içinde değişimin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.



    "28 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir beklenti ile giren fakat seçim sonucunda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yaşandığı partimizde bir çok noktada değişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir."

    "CHP HİÇ BU KADAR ÖRSELENMEMİŞTİ"
    CHP'nin hiçbir döneminde bu kadar örselenmediğinin vurgulandığı bildiride "CHP'nin hiçbir döneminde CHP örgütleri bu kadar örselenmemiş bu kadar ikinci plana itilmemiştir. Seçilen 169 milletvekili içinde parlamentoya giren 37. dönem seçilmiş ve aday olan il ve ilçe başkanlarının oranı sadece %5'e tekabül etmektedir." ifadeleri kullandı.



    Tüzükte değişiklik yapılmamasının gerekliği olduğuna dikkat çekilen bildiride şu ifadelere yer verildi:
    "Hiçbir örgüt emekçisinin kaderinin bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında olmamasıdır. Bu amaçla sosyal demokrat bir parti de tüzüğün demokratikleşmesi en önemli olgudur."

    CHP KADROLARINDA LİYAKAT ÖN PLANDA OLMALI
    Ayrıca üst düzey CHP kadrolarının seçiminde liyakat, emek ve birikim ön planda olmalıdır. Bu kadroların görevlendirilmesi Genel Başkanın isteğiyle değil Parti Meclisinin Görevlendirmesi ile gerçekleştirilmelidir. Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri parti içi seçimlerle belirlenmelidir. Bu partide siyaset yapan herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için demokratik tüzük zorunluluktur.



        Partimizin sosyal demokrasinin evrensel ilke ve değerlerine daha sıkı sarılarak, ekonomik ve sosyal adalet duygusunu ön plana çıkartarak, toplumla ve sivil toplum örgütleri ile işçi sınıfı ve emek cephesi ile daha sıkı bağlar kurması gerekmektedir. Bizler bu partide görev yapmış ve hala görev yapan il başkanları olarak partimizin sosyal demokrat ilkelere, emek cephesine daha duyarlı olmasını istiyoruz.


        OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI
        Yapılacak olağan kurultayın demokratik bir tüzükle yapılması için acilen olağanüstü bir tüzük kurultayı çağrısı yapıyoruz. Bu çağrımıza olumlu bir cevap gelmezse mevcut tüzüğümüzün bize verdiği yetki ile imza sürecini kurultay delegeleri olarak başlatacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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        Haberler Güncel CHP’de parti içi demokrasi isyanı: Olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı
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