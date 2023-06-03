CHP’de parti içi demokrasi isyanı: Olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de sular durulmuyor. Demokrasi ve Adalet Hareketi, Ankara'da ilk toplantısını yaparak bildirge yayınladı.Bildirgede parti içi demokrasi vurgusu ön plana çıkarken olağanüstü tüzük kurultayı talebi öne sürüldü.
"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"
37. olağan kongrede seçilen ve bir kısmı hala görevde olan il başkanlarından kurultay delegelerinden 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin değerlendirilmesi sonucunda CHP genel merkezine ve kamuoyuna Demokrasi ve Adalet Hareketi olarak çağrı bildirgemizdir şeklinde başlayan yazıda; Parti içinde değişimin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
"28 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir beklenti ile giren fakat seçim sonucunda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yaşandığı partimizde bir çok noktada değişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir."
"CHP HİÇ BU KADAR ÖRSELENMEMİŞTİ"
CHP'nin hiçbir döneminde bu kadar örselenmediğinin vurgulandığı bildiride "CHP'nin hiçbir döneminde CHP örgütleri bu kadar örselenmemiş bu kadar ikinci plana itilmemiştir. Seçilen 169 milletvekili içinde parlamentoya giren 37. dönem seçilmiş ve aday olan il ve ilçe başkanlarının oranı sadece %5'e tekabül etmektedir." ifadeleri kullandı.
Tüzükte değişiklik yapılmamasının gerekliği olduğuna dikkat çekilen bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Hiçbir örgüt emekçisinin kaderinin bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında olmamasıdır. Bu amaçla sosyal demokrat bir parti de tüzüğün demokratikleşmesi en önemli olgudur."
CHP KADROLARINDA LİYAKAT ÖN PLANDA OLMALI
Ayrıca üst düzey CHP kadrolarının seçiminde liyakat, emek ve birikim ön planda olmalıdır. Bu kadroların görevlendirilmesi Genel Başkanın isteğiyle değil Parti Meclisinin Görevlendirmesi ile gerçekleştirilmelidir. Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri parti içi seçimlerle belirlenmelidir. Bu partide siyaset yapan herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için demokratik tüzük zorunluluktur.