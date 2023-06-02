Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.
Başkan Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.
ANITKABİR ZİYARETİ SONRASI KÜLLİYE'DE GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ
Törenin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.
101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.
Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.