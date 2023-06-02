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    • 02.06.2023 12:51
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    Son dakika: Ankara - Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişi seyahat etti

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açtıkları Ankara-Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

    AA
    Ankara - Sivas hattında 125 binden fazla kişi seyahat etti

    Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti.

    Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bugüne kadar Ankara-Sivas hızlı tren hattında gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla yolcuyu taşıdıklarını açıkladı.

    Karaismailoğlu, güzergahta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu hatırlatarak, projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını belirtti.

        Bu hatla İstanbul-Sivas arasında da seyahat imkanının sağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerine ulaştırıyoruz. Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik" dedi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Son dakika: Ankara - Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişi seyahat etti
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