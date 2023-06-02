Son dakika: Ankara - Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişi seyahat etti

Bu hatla İstanbul-Sivas arasında da seyahat imkanının sağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerine ulaştırıyoruz. Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik" dedi.