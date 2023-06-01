Tekmili birden gaz verdi: Bay Bay Kemal'i bu 'hava'lar mahvetti!

VİZYONDAN REVİZYONA!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masadaki küçük ortakların, kurmay heyetinin, anket şirketlerinin, Avrupa'nın, ABD'nin, muhalif basının gazına geldi. Başkan Erdoğan karşısında seçime girdi. Hem 14 Mayıs'ta, hem de 28 Mayıs'ta yenildi. Ama koltuğu yine de terk etmedi.

Önümüzdeki yerel seçimleri bahane etti. Çevresindekiler, "İstifa etme" diye yol gösterdi. CHP Genel Merkezi'nin 14. Katı'ndaki çalkantıyı, 36 yıl sonra memleketi Elazığ'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, deşifre etti. Bir TV kanalına çıkan Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile baş başa yaptığı görüşmeden çıkan izlenimlerini dillendirdi:



Kılıçdaroğlu'nun morali iyiydi, benden seçim raporumu istedi. Birebir görüştük. Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. Bende 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı izlenimi oluştu. Sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, yeni kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Yerel yönetimlerde neler yapılması konusunda konuştuk...