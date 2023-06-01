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    Tekmili birden gaz verdi: Bay Bay Kemal'i bu 'hava'lar mahvetti!

    Anketçisi-destekçisi, piyanisti-solisti, komikçisi ve hatta tüm mahallelisi birleşti. Kılıçdaroğlu'na gaz verdi. Bile bile yalan söyledi. "Kesin kazanırsın" dedi. Kemal Bey'i işte bu havalar mahvetti!

    Gazcı kardeşler!

    FETÖ-PKK, muhalif medya ve kavuk sallayan tayfa yetmedi! Şarkıcılar ve çalgıcılar da eklendi. Hepsi, Kılıçdaroğlu'nu dev aynasında gösterdi! Anketçiler ise yalan söyledi. Oylarını yüzde 55 gösterdi.



    Kılıçdaroğlu belli ki bunlara inanmak istedi! "Kazanacak" zannetti. Ama son sözü halk söyledi. Sandık sonuçları, başından aşağı kaynar su gibi indi! Kemal Bey, ne çektiyse bu gazcılardan çekti!

    VİZYONDAN REVİZYONA!
    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masadaki küçük ortakların, kurmay heyetinin, anket şirketlerinin, Avrupa'nın, ABD'nin, muhalif basının gazına geldi. Başkan Erdoğan karşısında seçime girdi. Hem 14 Mayıs'ta, hem de 28 Mayıs'ta yenildi. Ama koltuğu yine de terk etmedi.

    Önümüzdeki yerel seçimleri bahane etti. Çevresindekiler, "İstifa etme" diye yol gösterdi. CHP Genel Merkezi'nin 14. Katı'ndaki çalkantıyı, 36 yıl sonra memleketi Elazığ'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, deşifre etti. Bir TV kanalına çıkan Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile baş başa yaptığı görüşmeden çıkan izlenimlerini dillendirdi:

    Kılıçdaroğlu'nun morali iyiydi, benden seçim raporumu istedi. Birebir görüştük. Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. Bende 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı izlenimi oluştu. Sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, yeni kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Yerel yönetimlerde neler yapılması konusunda konuştuk...



        ERKEN SATIŞ!
        Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarına 38 milletvekili verdi. CHP listelerinden seçilen Gelecek Partisi'nin 10 vekili, mazbatalarını alır almaz partiden istifa etti. Selçuk Özdağ, TBMM'de kendi partileri logosu altında yemin edeceklerini söyledi: "TBMM'de Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini Meclis'e yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var..." dedi. Daha önce de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vekilleriyle poz verip o fotoğrafı servis etmişti. Kendisine büyük tepki gelmişti.



        ÖZÜR VE İSTİFA
        Diyarbakır'da 51 vatandaşın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyaseti bıraktığını açıkladı. Yaptığı paylaşımda, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadesini kullandı.

        FEZLEKELER GELİYOR
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeleri hatırlattı. "28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar devam eder" ifadesini kullandı...

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        Gazcı kardeşler!
        Haberler Güncel Tekmili birden gaz verdi: Bay Bay Kemal'i bu 'hava'lar mahvetti!
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