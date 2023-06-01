Son dakika: Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.



"TÜRKİYE AYDININI KAYBETTİ"

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Türkiye bir aydınını, entelüktüelini kaybetti" dedi. Gazeteci Abdülkadir Selvi de "Türk siyasetinin yaşayan ve yazan ustalarından biriydi" yorumunu yaptı.









Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.



İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.



Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.



1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

ESERLERİ

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, 2000

Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Birey Yayıncılık

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi

Turgut Özal'ın Anıları

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