Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2023 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2023 23:38
    ABONE OL

    Son dakika: Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi

    Türk gazeteciliğinin acı kaybı... Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi

    Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    "TÜRKİYE AYDININI KAYBETTİ"
    Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Türkiye bir aydınını, entelüktüelini kaybetti" dedi. Gazeteci Abdülkadir Selvi de "Türk siyasetinin yaşayan ve yazan ustalarından biriydi" yorumunu yaptı.



    Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

    İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

    Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.

    Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.

    1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Türkiye'de yayınlanan büyük gazetelerin birçoğunda çalıştı.

    ESERLERİ
    Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, 2000

    Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005

    Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi

    İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

    Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Birey Yayıncılık

    Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi

    Turgut Özal'ın Anıları


    Sabah Gazetesi'nin bir



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Son dakika: Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi
        loading
        SON DAKİKA