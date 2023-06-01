Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yaklaşık 1 milyon kişi kullandı"

"KISA SÜREDE HİZMETE AÇTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, şehir hastanesinin yolunu yapmadığı gibi metro hattını da yapmayacaklarını Bakanlığa bildirdiklerini, bunun üzerine projeyi devraldıklarını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Mevcut İBB yönetiminden devraldığımızda yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde kısa sürede hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açılmaya hazırlandı. Projeyi devraldığımızda; 5 bin 662 metrelik NATM tünellerinin yalnızca 112 metresi kazılmış, 3 bin 298 metre TBM (tünel açma makinesi) tünellerine hiç başlanmamıştı. Hepsini tamamlayarak toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladık. Ray işlerini 11 bin 595 metre ray döşeyerek tamamladık. 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. Elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladık ve İstanbulluların hizmetine sunduk."