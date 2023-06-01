Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yaklaşık 1 milyon kişi kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Bakanlıkça yürütülen 11 projede toplam 96,9 kilometrelik raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğine dikkat çekti.
Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışıyla İstanbul'da metro hattı uzunluğunun 130 kilometrenin üzerine çıktığını bildiren Karaismailoğlu, "Metro hattımız vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti." bilgisini paylaştı.
Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın Başakşehir Metrokent istasyonundan başladığını, güzergahta Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu kaydederek, saatte 80 kilometre hızla tasarlanan hattın, saatte tek yönde 70 bin yolcu hizmet verme kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.