Anadolu Ajansı'ndan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gecesi "Biz öndeyiz. AA'ya aldanmayın, onlar yalancı insanlardır" diyerek ajansı suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İSTANBUL
Ajans avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu belirtildi.
İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı. Dilekçede İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.
CAN GÜVENLİĞİ HEDEF ALINDI
Dilekçede dikkat çeken diğer unsur AA çalışanlarının seçim günü karşı karşıya kaldığı saldırılar oldu. İmamoğlu'nun gerçek dışı ve provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının töhmet altında kaldığı vurgulanan dilekçede, İBB Başkanının açıklamaları üzerine sandık başında veri toplayan bazı AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi.
CHP'Lİ DOĞAN'IN İFADESİ DİLEKÇEYE GİRDİ
Ajans avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, İmamoğlu'nun AA hakkındaki açıklamalarıyla toplumsal bir dezenformasyona yol açtığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu seçim gecesi oy sayımı sürerken kameraların karşısına geçerek "Öndeyiz" açıklaması yapmış ve Başkan Erdoğan'ın önde göründüğü AA'yı "Yalan söylemekle" suçlamıştı.
İmamoğlu'nun suçlamalarının kabul edilemez olduğu belirtilen dilekçede CHP'nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan'ın açıklamaları da delil olarak yer aldı. Sedat Doğan kişisel sosyal medya hesabında seçim gecesi CHP'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İmamoğlu'nu yalanlayarak "Bizim ekranımızda Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kazanmıyordu" demişti. Dilekçede ayrıca AA verilerinin YSK'nın açıkladığı verilerle bire bir örtüştüğü, bu durumun AA'nin verilerinin güvenilirliğini ortaya koyduğu da ifade edildi.