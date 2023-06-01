Anadolu Ajansı'ndan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı. Dilekçede İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

CAN GÜVENLİĞİ HEDEF ALINDI

Dilekçede dikkat çeken diğer unsur AA çalışanlarının seçim günü karşı karşıya kaldığı saldırılar oldu. İmamoğlu'nun gerçek dışı ve provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının töhmet altında kaldığı vurgulanan dilekçede, İBB Başkanının açıklamaları üzerine sandık başında veri toplayan bazı AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi.