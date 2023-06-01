Çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu!

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.







BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU | VİDEO İZLE

Bu kapsamda ekipler, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.