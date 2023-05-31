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    • 31.05.2023 13:15
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'uçağı bekletti' iddialarına yanıt! "CHP'li milletvekilinin provokatif yönlendirmesi..."

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bindiği uçakta CHP yandaşlarının sözlü sataşmasına maruz kaldı. Bakan Nebati 'uçağı bekletti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları anlattı. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Nebati o günü anlattı

    29 Mayıs'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bulunduğu uçak, hava şartları sebepli rötar yaptı.

    Ancak uçağın Bakan Nebati'den dolayı beklediğini sanan bazı yolcular ve CHP yandaşları sözlü sataşmada bulundu.

    "HAZMEDİN KARDEŞİM"
    Seslerin yükseldiği anlarda Bakan Nebati ise "Benimle ne alakası var. Beni beklemiyorsunuz. Kaybetmişler gelip örgütlüyorlar." dedi.

    BAKAN NEBATİ İDDİALARA YANIT VERDİ
    Görüntüler sosyal medyada Bakan Nebati 'uçağı bekletti' şeklinde yayılınca Bakan Nebati iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları anlattı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

    "29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur.

    RÖTARIN SEBEBİ HAVA MUHALEFETİ
    Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.

    CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİ PROVOKATİF YÖNLENDİRMESİ
    Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular.

    Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım. Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz.

        Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum."

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        CHP’li belediyelerde cadı avı!
        Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'uçağı bekletti' iddialarına yanıt! "CHP'li milletvekilinin provokatif yönlendirmesi..."
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