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    • 30.05.2023 13:12
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    Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçim zaferinin ardından MYK'yı topluyor. MYK'nın gündeminde seçim sonuçları ve yeni Kabine olacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zafer sonrası MYK

    Türkiye Yüzyılı'nın kritik virajı olan 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Başkan Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark attığı seçimin ardından MYK'yı topluyor.

    SEÇİM SONUÇLARI VE KABİNE
    Saat 16.00'da gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek. Öte yandan Kabine'ye ilişkin değerlendirmeler de ele alınacak.

    ÖNCELİK EKONOMİ
    Başkan Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde…

    Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor. Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda.

    MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşulanlar arasında.

        MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR
        Başkan Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

        Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.

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        YSK açıkladı: Sonuçlar bugün açıklanacak!
        Haberler Güncel Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor
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