Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor

Türkiye Yüzyılı'nın kritik virajı olan 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Başkan Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark attığı seçimin ardından MYK'yı topluyor.
SEÇİM SONUÇLARI VE KABİNE
Saat 16.00'da gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek. Öte yandan Kabine'ye ilişkin değerlendirmeler de ele alınacak.
ÖNCELİK EKONOMİ
Başkan Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde…
Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor. Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda.
MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşulanlar arasında.