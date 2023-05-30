'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti! Tanju Özcan'a 10 torba çimento yığdılar

Başkan Erdoğan'ın dünkü seçimde elde ettiği tarihi zafer sonrası AK Parti Bolu Gençlik Kolları harekete geçti.

BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNE 10 TORBA ÇİMENTO TORBASI BIRAKTILAR

CHP'li Tanju Özcan'ın mayıs ayı Meclis toplantısında, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" sözüne istinaden AK Parti Bolu Gençlik Kolları belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bıraktı.

"BİZ YERİ BELİRLEDİK HEYKELİ DİKMEK DE SANA KALDI"

AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, "Ben buradan Tanju Özcan'a sesleniyorum. Eğer seçilirse Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağın söylemişti. Anadolu insanının bir sözü vardır, erkek adam sözünü tutar. Tanju Özcan'a buradan sesleniyoruz. Biz yeri belirledik heykeli dikmek de sana kaldı" dedi.

AK Partili gençler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında bir kilometre boyunca omuzlarında taşıdıkları çimentoları belediye binası önüne bırakarak, oradan ayrıldı.