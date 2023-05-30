Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2023 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2023 12:33
    ABONE OL

    Seçim gününü kana bulamaya çalışan teröristlere operasyon! 6 kişiden 2’si tutuklandı

    Konya’da, seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi. MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden grubun sözde lideri olduğu öne sürülen A.H.’nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eylem hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H.'nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.

    Ekipler, geçen hafta perşembe günü olay ile ilgili operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.



    GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLMEMESİ İÇİN TELEFONU PENCEREDEN ATMIŞ
    Şüphelilerden A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirlendi. Polisin baskını sırasında A.H.'nin polis ekiplerinin baskın yaptığı esnada cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü. A.H.'nin cep telefonuyla örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeler yaptığı anlaşıldı.


        ŞÜPHELİLERDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Y.B. yurtdışı yasağıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Faturayı 2 isme kestiler
        Haberler Güncel Seçim gününü kana bulamaya çalışan teröristlere operasyon! 6 kişiden 2’si tutuklandı
            loading
            SON DAKİKA