Seçim gününü kana bulamaya çalışan teröristlere operasyon! 6 kişiden 2’si tutuklandı

Ekipler, geçen hafta perşembe günü olay ile ilgili operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.