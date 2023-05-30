Seçim gününü kana bulamaya çalışan teröristlere operasyon! 6 kişiden 2’si tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H.'nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.
Ekipler, geçen hafta perşembe günü olay ile ilgili operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.
GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLMEMESİ İÇİN TELEFONU PENCEREDEN ATMIŞ
Şüphelilerden A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirlendi. Polisin baskını sırasında A.H.'nin polis ekiplerinin baskın yaptığı esnada cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü. A.H.'nin cep telefonuyla örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeler yaptığı anlaşıldı.