Daha önce çeşitli tarihlerde terör saldırılarına maruz kalan Bağlar Belediyesi'nin araçları bir kez daha terör yandaşlarının saldırısına uğradı. Vatandaşa hizmet götüren temizlik aracı mahalle arasında benzinle yakıldı, silahla tehdit edilen araç sürücüsü ve temizlik personeli son anda kaçarak kurtuldu.
Olay, eski Bağlar bölgesindeki Kaynartape Mahallesi'nde 251.sokakta meydana geldi. Temizlik çalışması için bölgeye gelen aracı saat 08.40 sularında durduran ve iki kişi oldukları tespit edilen maskeli şahıslar, araç sürücüsünü ve temizlik personelini tehdit etti. Son anda araçtan inmeyi başaran personel yara almadan kurtulurken, ellerindeki benzinle aracı yakan şahıslar hizmet aracını kullanılamaz hale getirdi. Ellerindeki silahlarla birlikte birkaç el ateş eden şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştı.
"HAİN BİR SALDIRIYA MARUZ KALDIK"
Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Daha önce de araçlarımız terör örgütü PKK yandaşları ve destekçileri tarafından yakılmıştı. Bugün de sabah saatlerinde böyle hain bir saldırıya maruz kaldık. Şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki huzur ortamından rahatsız olan ve sayın cumhurbaşkanımızın tarihi bir zaferle yeniden seçilmesini hazmedemeyen bu zihniyete pabuç bırakmayacağız" diye konuştu.