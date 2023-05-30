Türkiye Yüzyılının kritik virajı olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
HACI ABİ ARABA ÜZERİNDE ZAFER DANSI
Cumhur İttifakı'nın ve Başkan Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlanırken Güngören'den gelen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.
Kutlamalara katılan sakallı cübbeli bir abi, çıktığı aracın üzerine uzun süre dans etti. O anlar görenleri gülümsetirken büyük beğeni aldı.
ARABA ÜZERİNDE DANS EDEN HACI AMCADAN AÇIKLAMA
Dans eden hacı abi yaşadıklarını anlattı. "Onlar bize saldırdı biz sustuk sustuk sustuk…" diyen hacı abi "Zafer sonrası nefsimize uyarak böyle bir hareket yaptık. Hakkınızı helal edin" dedi.
İşte o açıklama;
"Selamın Aleyküm arkadaşlar dün akşam bir zafer bir mutluluk yaşadık. O rehavete kapıldık nefsimizden dolayı bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde.
Biz böyle bir adam değiliz. Böyle bir harekette de hiçbir zaman bulunmadık nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim halkla batılın mücadelesiydi.