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    • 30.05.2023 10:03
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    Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası araba üzerinde dans eden hacı abi o anları anlattı: Hakkınızı helal edin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Erdoğan'ın zaferi sonrası Güngören'de kutlamalara katılan sakallı cübbeli bir abi, çıktığı aracın üzerine uzun süre dans etti. O anlar sosyal medyada viral olurken dans eden hacı abi yaşadıklarını anlattı. "Onlar bize saldırdı biz sustuk sustuk sustuk…" diyen hacı abi "Zafer sonrası nefsimize uyarak böyle bir hareket yaptık. Hakkınızı helal edin" dedi.

    takvim.com.tr
    Hacı abi o anları anlattı

    Türkiye Yüzyılının kritik virajı olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

    Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    HACI ABİ ARABA ÜZERİNDE ZAFER DANSI
    Cumhur İttifakı'nın ve Başkan Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlanırken Güngören'den gelen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

    Kutlamalara katılan sakallı cübbeli bir abi, çıktığı aracın üzerine uzun süre dans etti. O anlar görenleri gülümsetirken büyük beğeni aldı.

    ARABA ÜZERİNDE DANS EDEN HACI AMCADAN AÇIKLAMA
    Dans eden hacı abi yaşadıklarını anlattı. "Onlar bize saldırdı biz sustuk sustuk sustuk…" diyen hacı abi "Zafer sonrası nefsimize uyarak böyle bir hareket yaptık. Hakkınızı helal edin" dedi.

    İşte o açıklama;

    "Selamın Aleyküm arkadaşlar dün akşam bir zafer bir mutluluk yaşadık. O rehavete kapıldık nefsimizden dolayı bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde.

    Biz böyle bir adam değiliz. Böyle bir harekette de hiçbir zaman bulunmadık nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim halkla batılın mücadelesiydi.

        Onlar bize saldırdı biz sustuk sustuk sustuk… Bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Bunun hata olduğunu biliyoruz böyle insanlar değiliz. Beni bilen bilir Güngören'de ciğerciyim neşeli bir adamım. Ama bu halde değildir. Sadece dün akşam nefsimize uyduk hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de sakalın da haddini bilen adamlarız. Nefsimize uyduk bu hatayı yaptık. Allah bizi affetsin."

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        Takke düştü kel göründü!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası araba üzerinde dans eden hacı abi o anları anlattı: Hakkınızı helal edin
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