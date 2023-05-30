Onlar bize saldırdı biz sustuk sustuk sustuk… Bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Bunun hata olduğunu biliyoruz böyle insanlar değiliz. Beni bilen bilir Güngören'de ciğerciyim neşeli bir adamım. Ama bu halde değildir. Sadece dün akşam nefsimize uyduk hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de sakalın da haddini bilen adamlarız. Nefsimize uyduk bu hatayı yaptık. Allah bizi affetsin."

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