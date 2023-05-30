Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar: Sular duruluyor

Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke ilişkilerinde başlayan olumlu havanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
YUNAN TATBİKAT YAPMADI
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran döneminde gerçekleştirilen Kataigis Tatbikatı yerine bu yıl eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.
Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı faaliyetlerinde düzenlemeye gitti.
Her sene haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Denizkurdu Tatbikatı yerine uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda taktik eğitimler gerçekleştirilecek.