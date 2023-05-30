Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2023 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2023 08:57
    ABONE OL

    Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar: Sular duruluyor

    Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı önemli birer adım daha atıldı. Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ege’de yeni dönem: Sular duruluyor

    Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke ilişkilerinde başlayan olumlu havanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    YUNAN TATBİKAT YAPMADI
    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran döneminde gerçekleştirilen Kataigis Tatbikatı yerine bu yıl eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.

    Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı faaliyetlerinde düzenlemeye gitti.

    Her sene haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Denizkurdu Tatbikatı yerine uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda taktik eğitimler gerçekleştirilecek.

        TANSİYONU DÜŞÜREN ADIMLAR
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin hiçbir komşusuna karşı saldırgan tutum içinde olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız." açıklamalarında bulunmuştu.

        Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmiş, iki bakanın deprem bölgesindeki görüşmesinin ardından, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        20 ayın zirvesine yükseldi
        Haberler Güncel Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar: Sular duruluyor
            loading
            SON DAKİKA